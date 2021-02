Europa League | la probabile formazione degli azzurri | sorpresa in attacco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani il Napoli proverà l’impresa contro il Granada per cercare di ribaltare il 2-0 dell’andata in terra andalusa. Una vera e propria impresa date anche le tante assenze in casa azzurra. Gattuso infatti si presenterà allo Stadio Diego armando Maradona senza alcun centravanti di ruolo. Osimhen è fuori gioco a causa del colpo alla testa preso nelle battute finali del match di campionato contro l’Atalanta. Petagna è ormai un lungodegente e non rimane che il solo Dries Mertens in condizioni più che precarie. Per questo motivo Gattuso dovrà per forza di cose adattare un giocatore non nel suo ruolo. Ad essere schierato come punta centrale dovrebbe essere quindi Politano che con la sua rapidità agirà praticamente da Falso Nueve. Un ruolo per lui del tutto inedito ma non ci sono altre alternativa. Per quanto ...