Eternals | i Marvel Studios increduli sulla grande qualità del film di Chloé Zhao

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ipare siano quasidopo aver visto il lavoro della registasu, secondo una fonte altamente attendibile.è uno dei titoli più attesi delCinematic Universe, anche perché sono probabilmente il gruppo di eroi più oscuro mai introdotto nel franchise, e pare che isiano rimasti molto colpiti dal lavoro della regista, come riporta una fonte molto attendibile. L'Editor-in-Chief di Awards Ace, Erick Weber, considerato una fonte estremamente attendibile nel settore cinematografico, ha spiegato di aver sentito non solo che la regista Chloeha fatto un fantastico lavoro con ...

QuixoticComics : #Eternals 3 Luppachino Variant #QX #Marvel - Chiara98120110 : RT @themoon_Lilo: Se viene confermato il ruolo di Harry nel film Eternals e lui entra a far parte ufficialmente dell'Universo Marvel è la f… - marvelcinemaita : Eternals: i Marvel Studios sono ‘molto fiduciosi’ sul successo del film, secondo nuovi report - marvelcinemaita : Eternals: un leak potrebbe aver confermato la presenza di Harry Styles nel nuovo film Marvel - noone_K4t : RT @themoon_Lilo: Se viene confermato il ruolo di Harry nel film Eternals e lui entra a far parte ufficialmente dell'Universo Marvel è la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Eternals Marvel

Movieplayer.it

... "Ho appena ricevuto un messaggio da una fonte di alto livello che mi ha detto che Chloé Zhao ha spaccato cone che laè quasi incredula di ciò che hanno tra le mani." Una notizia che ...Angelina Jolie veste gli inediti panni di una super - eroe in The. L attrice premio Oscar sar la guerriera immortale Thena nel film in arrivo, che vanta un ...Zhao e l impegno dellaper ...I Marvel Studios pare siano quasi increduli dopo aver visto il lavoro della regista Chloé Zhao su Eternals, secondo una fonte altamente attendibile. Eternals è uno dei titoli più attesi del Marvel Cin ...Gli Eterni è ispirato a Revenant per le scene d'azione. Chloè Zhao spiega che diversi film hanno influito sullo show che dirige ...