Emergenza covid: prevale la linea della prudenza voluta dal Cts. Il Molise chiede aiuto all'esercito per terapie intensive (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fino a Pasqua l'Italia rimarrà divisa in quattro fasce, bianca, gialla, arancione e rossa ma il diffondersi della variante inglese sta costringendo i Governatori ad alcune chiusure localizzate. Le ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza covid Covid, Speranza: 'Rt presto sopra 1, non ci sono dati per allentare le misure' Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, durante le sue comunicazioni in aula al Senato sull'emergenza Covid. 'Ho sempre auspicato una vera coesione nazionale nella gestione dell'...

Scuola, Bianchi incontra i sindacati: "Dialogo continuo" Facendo riferimento all'emergenza sanitaria, il ministro ha poi ribadito: "Vaccinare il personale ... sta monitorando la situazione relativa ai contagi e alle varianti del Covid - 19. In relazione al ...

Torino, emergenza Covid: allenamento annullato. A rischio la sfida col Sassuolo Sky Sport Fda: "Forte protezione dal vaccino Johnson&Johnson" Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson fornisce una protezione ... Si apre così la strada per la sua approvazione per l’uso di emergenza. Il gruppo di esperti indipendenti della Fda si ...

Coronavirus oggi: bollettino covid 24 febbraio. Contagi in Italia ed Emilia Romagna Dopo la risalita dei contagi degli ultimi giorni, si attendono i nuovi dati. E intanto da domani 14 Comuni finiscono in zona arancione rafforzato: oggi arriva l'ordinanza di Bonaccini ...

