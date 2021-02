Elisa isoardi, la straordinaria somiglianza con mamma Irma su Instagram (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo è un momento di grande relax per Elisa isoardi, tornata tra le sue amate montagne per trascorrere qualche giorno assieme a mamma Irma. Insieme, le due si sono dedicate alla loro grande passione comune: la cucina. E la conduttrice ha deciso di condividere un bellissimo scatto che le ritrae vicine, mostrando la loro enorme somiglianza. “Chi vuole assaggiare?” – ha scritto Elisa isoardi su Instagram, rivelando il suo ultimo impegno. È letteralmente con le “mani in pasta”, intenta a preparare qualche delizioso manicaretto in compagnia di sua madre, la signora Irma. Il menù del giorno, a quanto pare, prevede pasta fresca in abbondanza: mentre le cuoche provette mostrano il risultato dei loro sforzi, è impossibile non notare quanto le ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Questo è un momento di grande relax per, tornata tra le sue amate montagne per trascorrere qualche giorno assieme a. Insieme, le due si sono dedicate alla loro grande passione comune: la cucina. E la conduttrice ha deciso di condividere un bellissimo scatto che le ritrae vicine, mostrando la loro enorme. “Chi vuole assaggiare?” – ha scrittosu, rivelando il suo ultimo impegno. È letteralmente con le “mani in pasta”, intenta a preparare qualche delizioso manicaretto in compagnia di sua madre, la signora. Il menù del giorno, a quanto pare, prevede pasta fresca in abbondanza: mentre le cuoche provette mostrano il risultato dei loro sforzi, è impossibile non notare quanto le ...

