Elezioni amministrative, Pd: “Facciamo presto” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera i parlamentari torinesi del Partito Democratico hanno incontrato i rappresentanti delle segreterie provinciale e regionale. Al seguito dell’incontro col vicesegretario Orlando di ieri, si è valutata la questione del possibile rinvio delle Elezioni e le conseguenze sul processo di avvicinamento alle prossime amministrative. È emersa una condivisa consapevolezza dell’urgenza, indipendentemente dalle prossime determinazioni del governo.Per questo ci si riaggiornerà a breve e verrà anche organizzato un incontro di confronto con la coalizione. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera i parlamentari torinesi del Partito Democratico hanno incontrato i rappresentanti delle segreterie provinciale e regionale. Al seguito dell’incontro col vicesegretario Orlando di ieri, si è valutata la questione del possibile rinvio dellee le conseguenze sul processo di avvicinamento alle prossime. È emersa una condivisa consapevolezza dell’urgenza, indipendentemente dalle prossime determinazioni del governo.Per questo ci si riaggiornerà a breve e verrà anche organizzato un incontro di confronto con la coalizione. L'articolo proviene da Nuova Società.

