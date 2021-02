Editoria, Rai, 5G, digitalizzazione. Grillo lancia la rivoluzione. Il garante M5S elenca 15 punti per la transizione digitale. Decisivo il passaggio della Tv di Stato al modello Bbc (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quindici punti. Un programma vero e proprio suggerito al governo Draghi e di cui più che certamente il Movimento cinque stelle si farà garante. Una rete pubblica con un Wi-Fi gratuito negli spazi aperti, le maggiori città coperte dal 5G entro il 2025, la digitalizzazione completa della Pubblica amministrazione, una nuova Rai sul modello della Bbc, lo stop ai contributi pubblici alle testate nazionali in favore di quelle locali. Sono queste le proposte elencate da Beppe Grillo in un post sul suo blog che detta le priorità da mettere in atto per “una riforma sostanziale dell’informazione“. “È dal 2013 che parliamo di queste cose – scrive il garante del M5s – Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quindici. Un programma vero e proprio suggerito al governo Draghi e di cui più che certamente il Movimento cinque stelle si farà. Una rete pubblica con un Wi-Fi gratuito negli spazi aperti, le maggiori città coperte dal 5G entro il 2025, lacompletaPubblica amministrazione, una nuova Rai sulBbc, lo stop ai contributi pubblici alle testate nazionali in favore di quelle locali. Sono queste le propostete da Beppein un post sul suo blog che detta le priorità da mettere in atto per “una riforma sostanziale dell’informazione“. “È dal 2013 che parliamo di queste cose – scrive ildel M5s – Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente ...

clikservernet : Editoria, Rai, 5G, digitalizzazione. Grillo lancia la rivoluzione. Il garante M5S elenca 15 punti per la transizion… - Noovyis : (Editoria, Rai, 5G, digitalizzazione. Grillo lancia la rivoluzione. Il garante M5S elenca 15 punti per la transizio… - pborghilivorno : #grillini Rai, Gasparri, editoria, 5G. Il piano di Beppe Grillo per i media - fausto_cag : Grillo torna a dare la linea al governo Draghi e a segnare il profilo della presenza del @Mov5Stelle al governo. Re… - ilcorriereblog : Rai, Gasparri, editoria, 5G. Il piano di Beppe Grillo per i media -