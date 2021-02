Edilizia sanitaria: piano da 170 milioni per l’Asl centro Toscana (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Riqualifichiamo l’Edilizia sanitaria della Asl centro con un piano finanziario da 170 milioni di euro. E lo facciamo con un programma di investimenti pubblici importante, perché è nostra volontà rinnovare e riorganizzare il patrimonio strutturale e tecnologico delle Aziende sanitarie locali, e non solo, con un obiettivo ben preciso: quello di continuare a garantire servizi sempre più efficienti in tutti i territori della Toscana. Rispondere al fabbisogno di salute dei nostri cittadini è, e rimane, la nostra priorità”. Così il presidente Eugenio Giani durante la conferenza stampa, dedicata alla presentazione degli investimenti, destinati alle opere pubbliche e, in particolare, ai lavori di Edilizia sanitaria e all’acquisto di macchinari ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Riqualifichiamo l’della Aslcon unfinanziario da 170di euro. E lo facciamo con un programma di investimenti pubblici importante, perché è nostra volontà rinnovare e riorganizzare il patrimonio strutturale e tecnologico delle Aziende sanitarie locali, e non solo, con un obiettivo ben preciso: quello di continuare a garantire servizi sempre più efficienti in tutti i territori della. Rispondere al fabbisogno di salute dei nostri cittadini è, e rimane, la nostra priorità”. Così il presidente Eugenio Giani durante la conferenza stampa, dedicata alla presentazione degli investimenti, destinati alle opere pubbliche e, in particolare, ai lavori die all’acquisto di macchinari ...

