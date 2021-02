Ecco chi sono i nuovi sottosegretari di Stato (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla presidenza del Consiglio Debora Bergamini (Fi) Simona Malpezzi (Pd), Rapporti con il Parlamento Dalila Nesci (M5S), Sud e coesione territoriale Assuntela Messina (Pd), Innovazione tecnologica e transizione digitale Vincenzo Amendola (Pd), Affari europei Giuseppe Moles (Fi), Informazione ed editoria Bruno Tabacci Centro democratico, Coordinamento della politica economica Franco Gabrielli, Sicurezza della Repubblica Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni (Pd)- viceministro Manlio Di Stefano (M5S) Benedetto Della Vedova (+Eu) Interno Nicola Molteni (Lega) Ivan Scalfarotto (Iv) Carlo Sibilia (M5S) Giustizia Anna Macina (M5S) Francesco Paolo Sisto (Fi) Difesa Giorgio Mulè (Fi) Stefania Pucciarelli (Lega) Economia Laura Castelli (M5S)- viceministro Claudio Durigon (Lega) Maria Cecilia Guerra (Pd) Alessandra Sartore (Pd) Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin (Fi) – ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alla presidenza del Consiglio Debora Bergamini (Fi) Simona Malpezzi (Pd), Rapporti con il Parlamento Dalila Nesci (M5S), Sud e coesione territoriale Assuntela Messina (Pd), Innovazione tecnologica e transizione digitale Vincenzo Amendola (Pd), Affari europei Giuseppe Moles (Fi), Informazione ed editoria Bruno Tabacci Centro democratico, Coordinamento della politica economica Franco Gabrielli, Sicurezza della Repubblica Esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni (Pd)- viceministro Manlio Di Stefano (M5S) Benedetto Della Vedova (+Eu) Interno Nicola Molteni (Lega) Ivan Scalfarotto (Iv) Carlo Sibilia (M5S) Giustizia Anna Macina (M5S) Francesco Paolo Sisto (Fi) Difesa Giorgio Mulè (Fi) Stefania Pucciarelli (Lega) Economia Laura Castelli (M5S)- viceministro Claudio Durigon (Lega) Maria Cecilia Guerra (Pd) Alessandra Sartore (Pd) Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin (Fi) – ...

