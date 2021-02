È tempo di abolire il Ministero dei bonus

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gli occhi dei politici e dei media sono puntati sulle caselle dei sottosegretari, sulle diatribe interne ai partiti, sui piani da riscrivere e sulle riforme da riformare, sui ristori e sulle zone colorate a allargare o restringere, su permessi e divieti. C’è un bel pezzo di Paese che a tutte queste cose non dà spazio perché la quotidianità fatta di difficoltà antiche e aggravate non lasciaed energie. Non so se questa Italia sa che c’è un nuovo governo con -alcuni- nuovi ministri, con una nuova maggioranza e soprattutto con un nuovo presidente del Consiglio. Quel Mario Draghi che secondo sondaggi che -chissà se hanno coinvolto proprio tutti- sarebbe gradito a quasi sette italiani su 10. Noi, con la nostra comunità di 45mila assistenti sociali, impegnati oggi come ieri e come l’altro ieri -con il governo Draghi, ma anche con quelli Conte o, a ritroso, Gentiloni, ...