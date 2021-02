E’ di una sannita la miglior tesi di laurea italiana dedicata al giornalismo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoManuela Pacillo, 28enne, con la‘Il processo di Norimberga e la prospettiva della stampa’, conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, ha vinto la VI Edizione del Premio Pestelli, assegnato ogni anno alladiche abbia per tema il. “La ricerca di Manuela Pacillo ha ampio valore culturale, storico, etico ed appare pienamente meritevole di essere dichiarata vincitrice del premio Pestelli”, è la motivazione con cui il Comitato scientifico le ha assegnato i 2 mila euro del premio. Menzioni speciali a Alberto Colombini dell’Università di Torino, per la‘Podcasting, dall’indie al mainstream: sfide e opportunità per l’informazione ...