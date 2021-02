“E’ bello perdersi” | il nuovo album degli Extraliscio in uscita il 5 marzo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Venerdì 5uscirà “E’” (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), l’di inediti, un doppio disco diviso in due parti: “È” e “Si ballerà finché entra la luce dell’alba”. Lo sperimentatore e polistrumentista MIRCO MARIANI, la star del liscio MORENO IL BIONDO e la “Voce di Romagna mia nel mondo” MAURO FERRARA… sono gli, in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “BIANCA LUCE NERA”, feat. DAVIDE TOFFOLO, prodotti da ELISABETTA SGARBI con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali. Il brano “Bianca Luce Nera” è stato composto da Mirco Mariani e da lui scritto con Pacifico ed Elisabetta Sgarbi. Motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave ...

Il pezzo anticipa il disco Èin uscita il 5 marzo. Mi collego con Mirco che è nella sua casa, in una stanza molto scenografica. Dietro di lui campeggiano, infatti, una serie di ...Sarà venerdì 5 marzo, a coronamento del progetto, che uscirà in digitale, doppio CD e doppio Vinile "E'" (Betty Wrong Edizioni Musicali / Sony Music), l'album di inediti degli "...Sarà pubblicato il 5 marzo "E' Bello Perdersi", il nuovo album degli Extraliscio su label Betty Wrong Edizioni di Elisabetta Sgarbi ...Nel corso della conferenza hanno presentato il loro nuovo album, “È bello perdersi” (in uscita il 5 marzo), e descritto la loro musica. Hanno confidato le emozioni per il loro arrivo al Festival, dove ...