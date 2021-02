Drusilla Gucci a L’Isola dei Famosi: Mediaset cavalca l’onda del film con Lady Gaga (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Drusilla Gucci sbarcherà a L’Isola dei Famosi. Il suo nome, circolato nei giorni scorsi, è stato confermato dalla produzione che vanta così di avere nel nuovo cast dei naufraghi anche la pro-nipote dello stilista Guccio Gucci, dopo aver già avuto in passato il pro-nipote di Giuseppe Garibaldi. Drusilla Gucci è una perfetta sconosciuta (ha 7000 mila follower su Instagram, non è mai apparsa in tv) ed è stata arruolata solo per il suo cognome (…e ci auguriamo anche un caratterino tutto pepe). Cognome che mai come quest’anno è sulla bocca di tutti, dato che è in cantiere un film sull’omicidio di Maurizio Gucci con ben sei premi Oscar nel cast, fra cui Lady Gaga. Guccio ... Leggi su biccy (Di mercoledì 24 febbraio 2021)sbarcherà adei. Il suo nome, circolato nei giorni scorsi, è stato confermato dalla produzione che vanta così di avere nel nuovo cast dei naufraghi anche la pro-nipote dello stilista, dopo aver già avuto in passato il pro-nipote di Giuseppe Garibaldi.è una perfetta sconosciuta (ha 7000 mila follower su Instagram, non è mai apparsa in tv) ed è stata arruolata solo per il suo cognome (…e ci auguriamo anche un caratterino tutto pepe). Cognome che mai come quest’anno è sulla bocca di tutti, dato che è in cantiere unsull’omicidio di Mauriziocon ben sei premi Oscar nel cast, fra cuio ...

