Droga e cellulari ai detenuti Arrestato l’avvocato Ferriero (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È stato Arrestato in carcere l’avvocato penalista Gianni Ferriero. L’accusa è di cessione di Droga ad alcuni detenuti in carcere. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È statoin carcerepenalista Gianni. L’accusa è di cessione diad alcuniin carcere.

tvoggi : PRIGION BREAK: L’AGENTE INFEDELE E LA SICUREZZA DEL CARCERE IN CRISI Droga lanciata dall’esterno come un pallone di… - ultimenotizie : Una vera e propria piazza di spaccio di droga e un mercato illegale di cellulari all’interno del carcere di… - cronista73 : Salerno, spaccio di droga e vendita di cellulari in carcere: coinvolto agente della polizia penitenziaria - radioalfa : Salerno, mercato di droga e cellulari a Fuorni. Operazione della Polizia, incastrato anche un agente infedele… - VoceDiStrada : GUARDA IL VIDEO Salerno. Spaccio droga e cellulari in carcere: ecco nomi arrestati -