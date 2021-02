Dosi agli anziani, un altro flop del modello Lombardia. La crisi aperta da Renzi ha riportato al Governo la Lega. Che vuole applicare all’Italia intera la cura di Fontana (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matteo Salvini è entrato, come noto, nel Governo e come noto ha cominciato subito a portare avanti idee malsane, come il riaperturismo coatto di cui soffre da inizio pandemia. Lui e la destra vogliono riaprire tutto perché così si fa riprendere l’economia. Peccato che questa ripresa la si debba fare a scapito della salute pubblica, visto che i contagi aumenterebbero immediatamente, anche per via delle varianti (leggi l’articolo). Per non parlare, poi, del numero giornaliero di vittime ancora altissimo. Ma al padano non gliene frega niente perché il dio quattrino è più importante della salute. È proprio una visione del mondo bacata che mette al centro di tutto solo il profitto personale, senza alcuna remora per il bene pubblico. Anche Forza Italia è ovviamente sulla stessa lunghezza d’onda sia pure in maniera più moderata. Quello che non si dice è che ora chi deve ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Matteo Salvini è entrato, come noto, nele come noto ha cominciato subito a portare avanti idee malsane, come il riaperturismo coatto di cui soffre da inizio pandemia. Lui e la destra vogliono riaprire tutto perché così si fa riprendere l’economia. Peccato che questa ripresa la si debba fare a scapito della salute pubblica, visto che i contagi aumenterebbero immediatamente, anche per via delle varianti (leggi l’articolo). Per non parlare, poi, del numero giornaliero di vittime ancora altissimo. Ma al padano non gliene frega niente perché il dio quattrino è più importante della salute. È proprio una visione del mondo bacata che mette al centro di tutto solo il profitto personale, senza alcuna remora per il bene pubblico. Anche Forza Italia è ovviamente sulla stessa lunghezza d’onda sia pure in maniera più moderata. Quello che non si dice è che ora chi deve ...

