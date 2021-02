Dopo il servizio de Le Iene sul triangolo del crack a Barriera di Milano la politica intervenga (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il triangolo del crack è lì, a non molto dal Palazzo di Città. Più o meno tre chilometri, tra corso Giulio Cesare, corso Palermo e via Montanaro, in Barriera di Milano. Ieri Le Iene in un servizio di Luigi Pelazza si sono infiltrate tra gli spacciatori filmando quello che ogni giorno vedono con i propri occhi i residenti, esasperati, costretti quasi inutilmente a presentare quotidianamente un esposto alle forze dell’ordine. Le stesse forze dell’Ordine che solo alcune settimane fa sono state circondate e aggredite durante un controllo. Da troppi anni, decenni, questo luogo è terra di nessuno. Prima con l’eroina, stanza del buco a cielo aperto, ora gli incubi peggiori rinchiusi in una pipetta. Un servizio che se da una parte ha fatto dire “non c’è nulla di nuovo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ildelè lì, a non molto dal Palazzo di Città. Più o meno tre chilometri, tra corso Giulio Cesare, corso Palermo e via Montanaro, indi. Ieri Lein undi Luigi Pelazza si sono infiltrate tra gli spacciatori filmando quello che ogni giorno vedono con i propri occhi i residenti, esasperati, costretti quasi inutilmente a presentare quotidianamente un esposto alle forze dell’ordine. Le stesse forze dell’Ordine che solo alcune settimane fa sono state circondate e aggredite durante un controllo. Da troppi anni, decenni, questo luogo è terra di nessuno. Prima con l’eroina, stanza del buco a cielo aperto, ora gli incubi peggiori rinchiusi in una pipetta. Unche se da una parte ha fatto dire “non c’è nulla di nuovo ...

robersperanza : Oggi, un anno dopo i primi casi di Codogno, è la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, soc… - nuovasocieta : Dopo il servizio de Le Iene sul triangolo del crack a Barriera di Milano la politica intervenga - ilGamberoRosso : Arriva anche in Italia il servizio per la spesa fresca online consegnata a casa in giornata. Cambierà il mercato co… - katrin23594597 : @DaniLdC @manginobrioches Non sono del tutto d’accordo: ho assistito a due streaming live di Ramin Karimloo & la Br… - FoodEconomy_IT : La consegna in giornata della spesa da parte di @AmazonIT sbarca anche nella Capitale: è la seconda città in Italia… -