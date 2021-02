Donazzan (Veneto) scrive al Ministro Bianchi: aumentare docenti sostegno, in sospeso questione dei 3000 diplomati magistrale licenziati (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Ho colto con favore l’invito del Ministro Bianchi ad avviare una positiva interlocuzione con i territori a partire dal raccogliere le necessità della scuola a livello regionale, perché sono convinta che da un positivo confronto possano arrivare risposte concrete per il mondo della scuola del Veneto”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Ho colto con favore l’invito delad avviare una positiva interlocuzione con i territori a partire dal raccogliere le necessità della scuola a livello regionale, perché sono convinta che da un positivo confronto possano arrivare risposte concrete per il mondo della scuola del”. L'articolo .

Notiziedi_it : Veneto, Donazzan “La scuola di Vò esempio per tutta Italia” - Notiziedi_it : Veneto, Donazzan “La scuola di Vò esempio per tutta Italia” - Italpress : Veneto, Donazzan “La scuola di Vò esempio per tutta Italia” - orizzontescuola : Donazzan (Veneto): la scuola è in presenza, alunni hanno bisogno del rapporto fisico ed empatico con i docenti - orizzontescuola : Donazzan (Veneto): a scuola a giugno e, perché no, a luglio. Vorrei si facesse musica e tanto sport -