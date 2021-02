Disney Plus e Star: le novità del mese di marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torniamo puntuali come ogni mese per elencarvi le principali aggiunte al catalogo di Disney Plus (abbonati QUI) per marzo 2021. Questa volta, oltre alle solite novità di casa Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel e National Geographic, abbiamo anche da elencare quali saranno i nuovi contenuti della sezione Star. La sezione “per adulti” è stata aggiunta alla piattaforma il 23 febbraio 2021, per saperne di più ti consiglio questo articolo. Di seguito troverai prima tutte le serie TV e di successivamente tutti i film che verranno aggiunti al catalogo, i titoli sono ordinati in base alla data in cui verranno aggiunti alla piattaforma. Disney Plus: le serie TV di marzo Dollface Una nuova serie Star ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Torniamo puntuali come ogniper elencarvi le principali aggiunte al catalogo di(abbonati QUI) per2021. Questa volta, oltre alle solitedi casa, Pixar, Lucasfilm, Marvel e National Geographic, abbiamo anche da elencare quali saranno i nuovi contenuti della sezione. La sezione “per adulti” è stata aggiunta alla piattaforma il 23 febbraio 2021, per saperne di più ti consiglio questo articolo. Di seguito troverai prima tutte le serie TV e di successivamente tutti i film che verranno aggiunti al catalogo, i titoli sono ordinati in base alla data in cui verranno aggiunti alla piattaforma.: le serie TV diDollface Una nuova serie...

mcflyispunk : RT @yleniaindenial: cosa faccio invece di studiare: netflix ? prime video ?… - parkjunheeyk : FORSE MIA MAMMA SI STA CONVINCENDO A FARE DISNEY PLUS - mmaatiiii : RT @team_world: Disney+ da oggi include anche STAR. Non avete idea del catalogo! C'è Titanic, Grey’s Anatomy, Lost, Il Diavolo Veste Prad… - iitsaidaaa : @coolguycal__ PERÒ UFFA IO NON HO DISNEY PLUS - GianlucaOdinson : Disney Plus, i nuovi cinecomic adulti da guardare su Star -