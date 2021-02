Dimezzate le dosi entro giugno: per 5 milioni vaccino in ritardo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martina Piumatti AstraZeneca dimezza la fornitura di vaccini anti Covid anche nel secondo trimestre. entro giugno 170 milioni di dosi in meno. Bruxelles assicura il recupero a settembre, ma la campagna vaccinale è a rischio AstraZeneca taglia e l'Europa incassa. Non è bastato aver decurtato oltre il 60% delle dosi di vaccino anti Covid pattuito entro marzo. Ora il copione si ripete anche per il secondo trimestre, mettendo a rischio la campagna vaccinale europea che già arranca. Con una media di appena 6 vaccinati ogni 100 abitanti. La casa anglo-svedese tra aprile e giugno, invece di 180 milioni di dosi, stando a fonti europee citate da Reuters, ne consegnerà appena 90 milioni. La metà ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Martina Piumatti AstraZeneca dimezza la fornitura di vaccini anti Covid anche nel secondo trimestre.170diin meno. Bruxelles assicura il recupero a settembre, ma la campagna vaccinale è a rischio AstraZeneca taglia e l'Europa incassa. Non è bastato aver decurtato oltre il 60% delledianti Covid pattuitomarzo. Ora il copione si ripete anche per il secondo trimestre, mettendo a rischio la campagna vaccinale europea che già arranca. Con una media di appena 6 vaccinati ogni 100 abitanti. La casa anglo-svedese tra aprile e, invece di 180di, stando a fonti europee citate da Reuters, ne consegnerà appena 90. La metà ...

