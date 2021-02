«Dimenticata perché donna»: così verrà omaggiata Violet Gibson, l’irlandese che sparò a Mussolini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Il politicamente corretto non smetterà mai di stupirci: dopo aver santificato assassini e terroristi, ora è la volta degli squilibrati. In questo caso l’aureola è destinata alla testa di Violet Gibson, la donna irlandese che nel 1926 sparò a Benito Mussolini. La brillante idea è venuta a Mannix Flynn, consigliere comunale di Dublino, che ha presentato una mozione per dedicare una targa commemorativa all’attentatrice del Duce. E poco importa che sia ben documentato che la Gibson era matta da legare (e infatti terminerà i suoi giorni in un manicomio inglese), e che quindi il gesto, probabilmente, non fu di natura politica. L’unico «merito» che pare si possa riconoscere alla signora è, manco a dirlo, il sesso femminile: «Come capitato a molti autori di gesti straordinari, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Il politicamente corretto non smetterà mai di stupirci: dopo aver santificato assassini e terroristi, ora è la volta degli squilibrati. In questo caso l’aureola è destinata alla testa di, lairlandese che nel 1926a Benito. La brillante idea è venuta a Mannix Flynn, consigliere comunale di Dublino, che ha presentato una mozione per dedicare una targa commemorativa all’attentatrice del Duce. E poco importa che sia ben documentato che laera matta da legare (e infatti terminerà i suoi giorni in un manicomio inglese), e che quindi il gesto, probabilmente, non fu di natura politica. L’unico «merito» che pare si possa riconoscere alla signora è, manco a dirlo, il sesso femminile: «Come capitato a molti autori di gesti straordinari, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticata perché Marta Marzotto: 90 anni fa nasceva la regina dei salotti - ... presto lasciata (ma mai dimenticata) per lanciarsi in una vita orgogliosamente fuori dagli schemi ... Non solo come personaggio colto ed estroso di un'Italia che non c'è più, anche perché da ...

Area Scotti, il comitato torna sui social: 'Continuiamo a sostenere una certa idea di riqualificazione' ... una delle ultime in città, prima dimenticata e ora terreno di scontro tra chi la vuole abbattere ... per proporre alcuni interventi atti a spiegare, in poche parole, perché questo progetto dei ...

