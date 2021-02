«Dietro i suoi occhi»: la nuova serie di Netflix con Eve Hewson senza colpi di scena (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se l’algoritmo di Netflix suggerisse, insieme alla posizione nella classifica dei più visti, anche il livello di gradimento di un titolo da parte del pubblico, probabilmente Dietro i suoi occhi non avrebbe mai avuto la possibilità di finire nel mirino di uno spettatore in cerca di qualcosa di interessante da vedere. La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Sarah Pinborough e adattata sullo schermo da Steve Lightfoot e Angela LaManna, ha lasciato talmente perplessi gli utenti americani da aver subito spedito l’hashtag #WTFThatEnding, ossia «ma che ca**o di finale», in cima ai Trend Topic di Twitter. Prima di arrivare al finale, però, partiamo dalle premesse: la serie inizia, infatti, come un thriller erotico che vede come protagonisti tre personaggi. Una segretaria pasticciona che sembra un po’ Bridget Jones di nome Louise (Simona Brown) e una coppia di sposi: lo psichiatra David (Tom Bateman), con il quale Louise stringerà una relazione, e sua moglie Adele interpretata da Eve Hewson, ossia la figlia di Bono Vox, ossia l’unica vera ragione che ha spinto la stampa a interessarsi alla serie. https://www.youtube.com/watch?v=c4LtoWQaLxk Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Se l’algoritmo di Netflix suggerisse, insieme alla posizione nella classifica dei più visti, anche il livello di gradimento di un titolo da parte del pubblico, probabilmente Dietro i suoi occhi non avrebbe mai avuto la possibilità di finire nel mirino di uno spettatore in cerca di qualcosa di interessante da vedere. La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Sarah Pinborough e adattata sullo schermo da Steve Lightfoot e Angela LaManna, ha lasciato talmente perplessi gli utenti americani da aver subito spedito l’hashtag #WTFThatEnding, ossia «ma che ca**o di finale», in cima ai Trend Topic di Twitter. Prima di arrivare al finale, però, partiamo dalle premesse: la serie inizia, infatti, come un thriller erotico che vede come protagonisti tre personaggi. Una segretaria pasticciona che sembra un po’ Bridget Jones di nome Louise (Simona Brown) e una coppia di sposi: lo psichiatra David (Tom Bateman), con il quale Louise stringerà una relazione, e sua moglie Adele interpretata da Eve Hewson, ossia la figlia di Bono Vox, ossia l’unica vera ragione che ha spinto la stampa a interessarsi alla serie. https://www.youtube.com/watch?v=c4LtoWQaLxk

NetflixIT : Ci piace pensare che in un lontano universo parallelo, David e Adele di Dietro i suoi occhi sono stati interpretati… - AnnNina14 : Per non ferire a morte il Signore dell’Inverno,il sole nascose i suoi raggi dietro le nuvole.Quando il sole fece nu… - aleph49pa : RT @JacopoVeneziani: Infinitamente meno noti dei suoi quadri, i disegni di Vincent Van Gogh ci consentono di entrare nella meticolosa intim… - MauroMentore : @pazzoperrep Oggi mi piace segnalare la bella intervista a Decaro di @concitadeg (ma anche la sua rubrica, con la s… - Dipende5 : Non posso vincere come la vinco a modo mio la testa dell’invidia all’incarnata certa e stata, consapevole per i suo… -