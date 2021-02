Di nuovo meteo estremo? Per favore no (Di mercoledì 24 febbraio 2021) No, ancora una volta no. L’ultima volta che abbiamo affrontato il discorso delle anomalie termiche – perché di quello si tratta – è stato a novembre. In realtà ne abbiamo parlato negli ultimi giorni e ancor prima un paio di settimane or sono prima che le condizioni meteo virassero pesantemente verso il gelo siberiano (ricorderete l’incredibile rimonta anticiclonica africana). Ancora una volta meteo estremo, non se ne può più… Si è trattato di brevissime parentesi, nulla che potesse far gridare al meteo estremo. Ora se ne torna a parlare perché stiamo già affrontando una fase anticiclonica contrassegnata da temperature superiori alle medie, ma guardando in là nel tempo possiamo affermare che se alcuni elementi dovessero orientarsi nella giusta direzione potremmo assistere a una seconda metà di marzo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) No, ancora una volta no. L’ultima volta che abbiamo affrontato il discorso delle anomalie termiche – perché di quello si tratta – è stato a novembre. In realtà ne abbiamo parlato negli ultimi giorni e ancor prima un paio di settimane or sono prima che le condizionivirassero pesantemente verso il gelo siberiano (ricorderete l’incredibile rimonta anticiclonica africana). Ancora una volta, non se ne può più… Si è trattato di brevissime parentesi, nulla che potesse far gridare al. Ora se ne torna a parlare perché stiamo già affrontando una fase anticiclonica contrassegnata da temperature superiori alle medie, ma guardando in là nel tempo possiamo affermare che se alcuni elementi dovessero orientarsi nella giusta direzione potremmo assistere a una seconda metà di marzo ...

CorriereQ : Di nuovo meteo estremo? Per favore no - ceccasrc9 : RT @BasileoRomina: I miei albicocchi, che 10 giorni fa avevano gemme turgide e pronte a scoppiare, adesso sono in fiore. Ma, ahimè, ho vist… - BasileoRomina : I miei albicocchi, che 10 giorni fa avevano gemme turgide e pronte a scoppiare, adesso sono in fiore. Ma, ahimè, ho… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 24-02-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: ANSA ha scelto -