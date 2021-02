Deutsche Bank e Mastercard espandono partnership su pagamenti digitali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Deutsche Bank e Mastercard hanno annunciato di voler espandere la loro partnership per sviluppare congiuntamente soluzioni innovative di pagamento digitale per le aziende e per espandere i loro canali di vendita in Germania e all’estero. Le due società hanno sottolineato che il mercato globale dei pagamenti digitali è in continua espansione, con una crescita annua dei ricavi del 6% e della transazioni dell’11% fino al 2021, secondo dati McKinsey, Tra le soluzioni che verranno studiate ci sono piattaforme digitali in cui le aziende possono offrire i loro prodotti direttamente ai consumatori. L’obiettivo dei due colossi è rendere più efficiente il sistema di gestione dei pagamenti digitali e da mobile, oltre a facilitare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –hanno annunciato di voler espandere la loroper sviluppare congiuntamente soluzioni innovative di pagamento digitale per le aziende e per espandere i loro canali di vendita in Germania e all’estero. Le due società hanno sottolineato che il mercato globale deiè in continua espansione, con una crescita annua dei ricavi del 6% e della transazioni dell’11% fino al 2021, secondo dati McKinsey, Tra le soluzioni che verranno studiate ci sono piattaformein cui le aziende possono offrire i loro prodotti direttamente ai consumatori. L’obiettivo dei due colossi è rendere più efficiente il sistema di gestione deie da mobile, oltre a facilitare ...

