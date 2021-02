Delivery, perché le aziende dovranno assumere 60mila rider (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo una lunga e articolata indagine condotta su tutto il territorio nazionale, la procura di Milano ha oggi comminato 733 milioni di ammenda alle quattro principali società di Delivery food che finora hanno inquadrato erroneamente i fattorini come “lavoratori autonomi o occasionali”. Le società Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo hanno 90 giorni per adeguarsi alla legge e assumere i loro 60 mila rider come lavoratori parasubordinati. Se lo faranno pagheranno un quarto delle ammende. “Obbligo alle aziende di assunzione per 60mila rider” Oltre “60mila lavoratori” di società del Delivery, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo, dovranno essere assunti dalle aziende come “lavoratori coordinati e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo una lunga e articolata indagine condotta su tutto il territorio nazionale, la procura di Milano ha oggi comminato 733 milioni di ammenda alle quattro principali società difood che finora hanno inquadrato erroneamente i fattorini come “lavoratori autonomi o occasionali”. Le società Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo hanno 90 giorni per adeguarsi alla legge ei loro 60 milacome lavoratori parasubordinati. Se lo faranno pagheranno un quarto delle ammende. “Obbligo alledi assunzione per” Oltre “lavoratori” di società del, ossia Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo,essere assunti dallecome “lavoratori coordinati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Delivery perché Rider, Procura Milano impone a 4 società 60 mila assunzioni Perchè sul piano pratico la magistratura milanese impone alle 4 principali società di food delivery attive sul territorio nazionale (Eats, Just Eat, Glovo e Deliveroo) ad assumere con un contratto di ...

Marco, il primo rider italiano assunto dopo la causa a Glovo: "Da due mesi mi pagano senza farmi lavorare" ... ha appena letto la notizia dell'indagine della procura di Milano sui big del delivery. 'L'inchiesta non mi stupisce perché se lavori con un geolocalizzatore che ti segue, se ti arriva un ordine ...

