Deliveroo, Glovo, Uber eats e Foodora sotto scacco dei pm milanesi: sanzioni per 733 milioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le quattro principali società di consegne a domicilio messe alle strette da un’inchiesta della Procura. Chieste oblazioni per 733 milioni Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le quattro principali società di consegne a domicilio messe alle strette da un’inchiesta della Procura. Chieste oblazioni per 733

fisco24_info : Deliveroo, Glovo, Uber eats e Foodora sotto scacco dei pm milanesi: sanzioni per 733 milioni: Le quattro principali… - FistCisl : RT @etuc_ces: Alcune piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo 'realizzano enormi profitti con il falso lavoro autonomo di persone che dovre… - fisascat : RT @etuc_ces: Alcune piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo 'realizzano enormi profitti con il falso lavoro autonomo di persone che dovre… - VisentiniLuca : RT @etuc_ces: Alcune piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo 'realizzano enormi profitti con il falso lavoro autonomo di persone che dovre… - LudovicVoet : RT @etuc_ces: Alcune piattaforme come Uber, Deliveroo e Glovo 'realizzano enormi profitti con il falso lavoro autonomo di persone che dovre… -