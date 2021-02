Deliveroo, Glovo-Foodinho, Just Eat, Uber eats sotto scacco dei pm milanesi: sanzioni per 733 milioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le quattro principali società di consegne a domicilio messe alle strette da un’inchiesta della Procura. Obbligo di assunzione per 60mila lavoratori Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le quattro principali società di consegne a domicilio messe alle strette da un’inchiesta della Procura. Obbligo di assunzione per 60mila lavoratori

Procuratore di Milano: 'Non schiavi ma cittadini, vanno assunti 60mila rider'. Indagate 6 persone, tra amministrato… Deliveroo, Glovo, Uber eats e Foodora sotto scacco dei pm milanesi: sanzioni per 733 milioni