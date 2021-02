Dalla Bei 700 milioni per la ferrovia Napoli-Bari: si potrà andare in tre ore da Roma al capoluogo pugliese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arrivano 1,7 miliardi Dalla Bei per le grandi infrastrutture e l’emergenza Covid. È l’importo complessivo dei finanziamenti perfezionati nei giorni scorsi Dalla Banca europea per gli investimenti a favore dell’economia italiana. Un miliardo è andato alla sanità, come seconda e ultima tranche del maxi-prestito varato l’estate scorsa per affrontare l’emergenza pandemica. Alla linea ferroviaria Napoli-Bari sono stati destinati invece 700 milioni, seconda tranche del prestito complessivo di due miliardi “per la più importante opera infrastrutturale nel Sud negli ultimi 30 anni”. Per l’emergenza coronavirus, spiega la Bei, sono previsti sanitaria “due miliardi complessivi a sostegno di 8.025 posti in terapia intensiva e semi-intensiva; quattro strutture mobili per 300 posti di terapia ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Arrivano 1,7 miliardiBei per le grandi infrastrutture e l’emergenza Covid. È l’importo complessivo dei finanziamenti perfezionati nei giorni scorsiBanca europea per gli investimenti a favore dell’economia italiana. Un miliardo è andato alla sanità, come seconda e ultima tranche del maxi-prestito varato l’estate scorsa per affrontare l’emergenza pandemica. Alla lineariasono stati destinati invece 700, seconda tranche del prestito complessivo di due miliardi “per la più importante opera infrastrutturale nel Sud negli ultimi 30 anni”. Per l’emergenza coronavirus, spiega la Bei, sono previsti sanitaria “due miliardi complessivi a sostegno di 8.025 posti in terapia intensiva e semi-intensiva; quattro strutture mobili per 300 posti di terapia ...

NTR24 : Alta velocità, Fernando Errico: “Dalla Bei altro finanziamento record per la Napoli-Bari” - TV7Benevento : Fernando Errico: “Alta velocità, dalla Bei altro finanziamento record per la Napoli-Bari”... - StraNotizie : Infrastrutture, 700 milioni per l'Alta velocità Napoli - Bari: finanziamento record dalla Bei… - rep_napoli : Infrastrutture, 700 milioni per l'Alta velocità Napoli - Bari: finanziamento record dalla Bei [aggiornamento delle… - Flavr7 : RT @ItaliaOggi: Dalla Bei altri 700 milioni per l'AV Napoli-Bari -