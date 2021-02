Dall Francia, Sampaoli vuole portare Arturo Vidal al Marsiglia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Le10Sports, Jorge Sampaoli, prossimo tecnico del Marsiglia, avrebbe puntato il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal Secondo quanto riportato dal giornale francese Le10Sports, Jorge Sampaoli, prossimo allenatore del Marsiglia, avrebbe puntato il centrocampista 33enne dell’Inter Arturo Vidal per la prossima sessione di calciomercato. Sampaoli ha già allenato Vidal quando rivestiva il ruolo di Ct della nazionale cilena, tra i due i contatti non sono mai realmente cessati. Il centrocampista cileno non sta vivendo una stagione di altissimo livello in nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto riportato da Le10Sports, Jorge, prossimo tecnico del, avrebbe puntato il centrocampista dell’InterSecondo quanto riportato dal giornale francese Le10Sports, Jorge, prossimo allenatore del, avrebbe puntato il centrocampista 33enne dell’Interper la prossima sessione di calciomercato.ha già allenatoquando rivestiva il ruolo di Ct della nazionale cilena, tra i due i contatti non sono mai realmente cessati. Il centrocampista cileno non sta vivendo una stagione di altissimo livello in nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Francia, assorbenti gratis per le studentesse universitarie: Lo ha annunciato la ministra dell'Università e della R… - matteosalvinimi : Grazie agli inquirenti: non ci stancheremo mai di contrastare il business degli sbarchi. Difendere i confini italia… - stormi1904 : RT @diarioromano: In #Francia il “premio” per le città violentate dai cartelloni pubblicitari. Mentre i francesi difendono le #periferie d… - MARCO1356662232 : COMUNQUE: RAUL BOVA. KE SI DEFINISCE AVVOCATO del POPOLO. POSSIEDE 1 CASHE CINEMATOGRAFICO: DI 32MILIONI D'EURO.. R… - dardo82 : RT @CTNA_aerospazio: #Aeronautica #Difesa #Spazio: i settori industriali favoriti dall’asse con Francia e Germania. Scrive Gianni Dragoni h… -