Dal "chiudiamo tutto" al "riapriamo cinema e teatri", la realpolitik di Dario Franceschini (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ma come, adesso pure Franceschini è diventato "aperturista"? Da quando, tre giorni fa, il ministro della Cultura ha manifestato pubblicamente il desiderio che, in Europa, l'Italia sia la prima a riaprire cinema, teatri e sale da concerto annunciando di aver chiesto un incontro al Cts per valutare "i passi possibili" da fare, la domanda rimbalza con una certa insistenza. Dentro il Governo e fuori. Che il cambio al vertice post crisi, Mario Draghi al posto di Giuseppe Conte, salutato con favore da un fronte aperturista piuttosto eterogeneo - sui ristoranti ad esempio si sono trovati d'accordo il leghista Matteo Salvini, il cinquestelle Stefano Patuanelli, il dem Stefano Bonaccini - abbia modificato anche l'approccio di alcuni ministri alla gestione della pandemia? Se lo chiede più di un osservatore, stupito che tra quegli alcuni, ...

