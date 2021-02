Dai vaccini anti-Covid ai bonus per l’edilizia: il notiziario Cisl (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl. “Più vicino col vaccino”: FNP e gli over 80 Più vicino col vaccino: FNP sostiene la campagna vaccinale, e apre le sedi per aiutare gli ultra ottantenni nella prenotazione. Dentix: ADICONSUM in campo Dentix, catena di studi odontoiatrici che aveva sede anche a Bergamo, da circa un anno ha chiuso tutte le vetrine per fallimento. Centinaia di clienti, in provincia, sono rimasti con le cure a metà. I “bonus” per l’edilizia, opportunità per tutti Il bonus edilizia al 110%, opportunità per le case di molti pensionati La città ideale è più accessibile “La città nuova o è inclusiva o non è; la città ideale deve essere a misura dei più fragili”: sono le due direttrici sulle quali si muovono le proposte di integrazione al PGT che le segreteria dei sindacati ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ecco i contenuti del nuovoFNP. “Più vicino col vaccino”: FNP e gli over 80 Più vicino col vaccino: FNP sostiene la campagna vaccinale, e apre le sedi per aiutare gli ultra ottantenni nella prenotazione. Dentix: ADICONSUM in campo Dentix, catena di studi odontoiatrici che aveva sede anche a Bergamo, da circa un anno ha chiuso tutte le vetrine per fallimento. Centinaia di clienti, in provincia, sono rimasti con le cure a metà. I “” per, opportunità per tutti Iledilizia al 110%, opportunità per le case di molti pensionati La città ideale è più accessibile “La città nuova o è inclusiva o non è; la città ideale deve essere a misura dei più fragili”: sono le due direttrici sulle quali si muovono le proposte di integrazione al PGT che le segreteria dei sindacati ...

