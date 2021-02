Da Napoli a Chicago con “E vissero”: amore e feticismo nel debutto cinematografico di Aldo Verde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Rosina Musella amore, feticismi e un finale a sorpresa: queste sono solo alcune delle parole con cui è possibile riassumere “E vissero”, primo corto scritto e diretto da Aldo Verde, con protagonisti Emanuele Di Simone e Vittorio Nastri, prodotto da 56K productions e pubblicato su YouTube il 14 febbraio scorso. Aldo Verde, classe ‘97, sin da piccolo gira video divertenti con gli amici e li carica sul web. Conseguita la maturità scientifica si iscrive al corso di Fotografia, Cinema e Televisione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove incontra alcuni dei membri della 56K productions, con cui tuttora collabora. Lavora per un periodo come assistente teatrale al fianco di Massimo Maraviglia e negli anni sperimenta il mondo cinematografico in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Rosina Musella, feticismi e un finale a sorpresa: queste sono solo alcune delle parole con cui è possibile riassumere “E”, primo corto scritto e diretto da, con protagonisti Emanuele Di Simone e Vittorio Nastri, prodotto da 56K productions e pubblicato su YouTube il 14 febbraio scorso., classe ‘97, sin da piccolo gira video divertenti con gli amici e li carica sul web. Conseguita la maturità scientifica si iscrive al corso di Fotografia, Cinema e Televisione presso l’Accademia di Belle Arti di, dove incontra alcuni dei membri della 56K productions, con cui tuttora collabora. Lavora per un periodo come assistente teatrale al fianco di Massimo Maraviglia e negli anni sperimenta il mondoin ...

