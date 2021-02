Cristiano Ronaldo | paura per il gatto Pepe | la corsa con il jet privato

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)per un membro della famiglia di. Ilè stato vittima di un brutto incidente ed è per questo che manca da un po’ dalle stories del calciatore della Juventus e di Georgina Rodriguez. La modella ha raccontato tutto in un’intervista spiegando cheè scappato di casa ed è stato investito da un’auto. Un brutto colpo per il micio, esemplare di Canadian Sphynx, del valore di tremila euro., incidente per ilIl felino è quasi morto a causa dell’impatto ed è stato portato d’urgenza a Madrid con il Gulfstream G200, il jetdi CR7. Ora sta meglio, ma è sotto terapia «ci ha fatto prendere davvero un bruttissimo ...

Buffon • Danilo • Demiral • De Ligt • Alex Sandro • Chiesa • Bentancur • Ramsey • McKennie • Kulu… - Doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di McKennie. La Juventus stende 3-0 il Crotone e risale al 3° pos… - GOOOOOLL!! Ancora Cristiano Ronaldo ancora di testa #juvecrotone 2-0 - CMIT TV | Juventus, l'ex Presidente del Real Madrid Ramon Calderon svela: 'Si sono pentiti dell'addio di… - "Di solito gli attaccanti quando arriva il cross fanno 1-2 passi prima di staccare. Cristiano Ronaldo ha una rincorsa di…

Tre quarti d'ora di tranquillità. Ben pagati, ma tre quarti d'ora di tranquillità, non un minuto di meno. Questo è valsodue sere fa, nell'ennesima serata in cui ha pagato il conto per tutti. La Juventus probabilmente avrebbe vinto comunque contro il Crotone, ma che cosa sarebbe servito? Forse una ...ha vissuto un periodo di forte paura: "Un mese e mezzo in terapia intensiva", cos'è successo al suo amato gatto. Una notizia che da qualche ora si è diffusa con prepotenza, e che ha ...Nel monday-night la Juventus è tornata alla vittoria, 3-0 netto al Crotone con doppietta du Cristiano Ronaldo e firma finale di McKennie. Uno dei migliori in campo è stato sicuramente Alex Sandro, ...(Juve Dipendenza) Forse…". Il confronto Ronaldo-Lukaku. Cristiano Ronaldo non aveva ragione di giocare una partita ordinaria come quella contro il Crotone, ma ha giocato. Focus sul gioco dei ...