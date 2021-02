Cristiano Malgioglio spiega come è nato lo scherzo del topo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Cristiano Malgioglio e il topo Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip lo scherzo di Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini ha acceso il web. In puntata, infatti, Malgioglio ha spinto un topolino finto in direzione del conduttore, facendolo scappare a gambe levate dallo studio. La scena è diventata subito virale sui social e ha molto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)e ilDurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip lodiad Alfonso Signorini ha acceso il web. In puntata, infatti,ha spinto unlino finto in direzione del conduttore, facendolo scappare a gambe levate dallo studio. La scena è diventata subito virale sui social e ha molto L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio ON AIR ???? #GFVIP #GFVIPRADIO - enrydanneo : Qui per ricordare a tutti che Cristiano Malgioglio, lunedì sera ha detto che crede pienamente nei sentimenti di Day… - Novella_2000 : Cristiano Malgioglio rivela come è nato lo scherzo del topo fatto ad Alfonso Signorini #gfvip - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande PERSONAGGIO TV di tutti i tempi tra: ?? CORRADO ?? CRISTIANO MALGIOGLIO ?? PIPPO FRANCO ?? W… - stank_88_ : RT @truth_t3ll3r_: Per il Brasile: vittoria del Grande Fratello = vittoria delle presidenziali Per l’Italia: vittoria del Grande Fratello… -