Cristiano figlio di Fabrizio De Andre: dalle crisi all'arresto: oggi come sta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Fabrizio De Andre ebbe un figlio di nome Cristiano il quale passò molti problemi nella sua vita, andiamo a scoprire che cosa fa oggi F. De Andre (Instagram)Fabrizio De Andre nacque a Genova il18 febbraio del 1940, è riconosciuto come uno dei più grandi interpreti della musica nostrana ed è considerato da molti critici come uno dei più importanti ed influenti nel suo settore. Era conosciuto anche con il soprannome Faber, che gli fu dato dall'amico Paolo Villaggio, in riferimento alla sua predilezione per i pastelli Faber-Castel, oltre che ovviamente per l'assonanza con il suo nome. I suoi testi, che parlano spesso di emarginati, ribelli e prostitute, vengono considerati delle vere e proprie poesie, ... Leggi su kronic

