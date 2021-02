Crisanti dall’Inghilterra | «Qui sono in lockdown da otto settimane | in Italia è un casino | sbagliamo tutto e pensiamo a riaprire i bar»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) «Inè un», dice netto Andreaai microfoni di Radio Capital: «si continua a sbagliarequello che si può sbagliare. Ioin Inghilterra,che siamo ine se ne uscirà il 15 giugno. E, intanto, in, stiamo a discutere quelli che vogliono andare al bar, quelli che vogliono andare al ristorante. Se non si capisce che se ci sta la variante brasiliana… bisogna fare la zona rossa stile Codogno perché altrimenti il Coronavirus si diffonde in tuttae buttiamo un anno di ricerche sul vaccino e incominciamo da capo». Le scuole Il problema, adesso,sopratle scuole. Chiuderle per paura della ...