Covid, Zaia chiude le scuole superiori in Veneto, didattica a distanza al 100%

Le scuole superiori veneziane stanno tornando alla formazione a distanza al 100%. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, spiegando di aver firmato un'ordinanza che porta gli studenti a casa per almeno due settimane. "Dopo 53 giorni di calo continuo da stamane il virus si presenta con numeri di positività sensibilmente maggiore, con numero di maggiori ricoverati", ha annunciato martedì il direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor. "Malati che sono stati ricoverati in larga parte in rianimazione. Non sono focolai ma singole unità del territorio". Il bollettino regionale riportava 46 pazienti aggiuntivi nei reparti ospedalieri non critici (1.255 in totale) e una crescita (+3) anche tra i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 139. Nessun aumento dei ricoveri in Veneto dal 1 ° gennaio. “Non sottovaluterei questi dati, che ci riguardano. È il primo giorno di salita ", ha avvertito Zaia. Entro ventiquattr'ore è stata presa la decisione di porre fine all'insegnamento faccia a faccia nelle scuole secondarie.





repubblica : ?? Covid, Alto Adige verso allungamento del lockdown almeno fino al 7 marzo. E in Veneto Zaia chiude le scuole super… - repubblica : Covid, l'Alto Adige allunga il lockdown. E Zaia chiude le scuole superiori: Ancora alto il numero dei contagi a Bol… - fattoquotidiano : Occhi puntati sul governatore del Veneto Luca Zaia, il primo a rendere pubblica, l’8 febbraio scorso, la possibilit… - Roseinfiore : RT @Virus1979C: (i nostri ragazzi devono tornare a scuola, Azzolina dimettiti..) Covid, Zaia chiude tutte le scuole superiori in Veneto: “C… - JolietJackBlues : RT @M5SGiorgio: Ma #Zaia, non avrà per caso scambiato le dosi di #vaccino anti-#Covid per fiaschi (o damigiane) di Prosecco? ???????????????? -