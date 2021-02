Covid Valle d'Aosta, Consulta: misure contrasto spettano allo Stato, non alle Regioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Spetta allo Stato, e non alle Regioni, determinare le misure necessarie al contrasto della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE misure DEL NUOVO DECRETO PER LE SECONDE CASE). Lo ha sancito la Corte costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo contro la legge anti-Dpcm della Valle d'Aosta, approvata lo scorso dicembre, "limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata aveva introdotto misure di contrasto all'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale". La Corte - che, lo scorso gennaio, aveva sospeso in via cautelare l'efficacia della legge della Valle d'Aosta - ha ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Spetta, e non, determinare lenecessarie aldella pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LEDEL NUOVO DECRETO PER LE SECONDE CASE). Lo ha sancito la Corte costituzionale, che ha accolto il ricorso del governo contro la legge anti-Dpcm dellad', approvata lo scorso dicembre, "limitatamentedisposizioni con le quali la legge impugnata aveva introdottodiall'epidemia differenti da quelle previste dalla normativa statale". La Corte - che, lo scorso gennaio, aveva sospeso in via cautelare l'efficacia della legge dellad'- ha ...

