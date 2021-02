Covid, Speranza al Senato: “Non ci sono le condizioni per abbassare le misure” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per alleggerire le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione al Senato. In particolare preoccupa la diffusione delle varianti del virus. Quella inglese “è presente nel 17.8% dei casi e sarà presto prevalente – ha sottolineato il ministro – questo rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette l’efficacia dei vaccini. Le altre due varianti invece (ndr: brasiliana e sudafricana) sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”. Rt medio 0.99, Speranza: “Serve prudenza” “Cinque regioni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non cileepidemiologiche per alleggerire ledi contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamola guardia”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto, in audizione al. In particolare preoccupa la diffusione delle varianti del virus. Quella inglese “è presente nel 17.8% dei casi e sarà presto prevalente – ha sottolineato il ministro – questo rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette l’efficacia dei vaccini. Le altre due varianti invece (ndr: brasiliana e sudafricana)più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”. Rt medio 0.99,: “Serve prudenza” “Cinque regioni ...

