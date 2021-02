Covid, sondaggio Euromedia-Italpress: si riduce percentuale no-vax (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA (Italpress) – La maggior parte degli italiani intende vaccinarsi contro il Covid appena sarà possibile. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research in esclusiva per Italpress.Secondo lo studio, realizzato dall’Istituto di ricerca diretto da Alessandra Ghisleri il 22 febbraio, su un campione di mille persone, il 59,7% degli intervistati ha affermato che si vaccinerà appena sarà possibile mentre soltanto il 7,4% non ne ha intenzione. I contrari sono diminuiti di tre punti percentuali rispetto a due mesi fa. Si ritiene indeciso ma orientato a vaccinarsi il 20,3% delle persone che hanno partecipato al sondaggio mentre il 12,6 ci sta pensando ma non è orientato a farlo.Inoltre, intende vaccinarsi il 63,2% degli uomini e il 56,5% delle donne. Per età, invece, le percentuali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA () – La maggior parte degli italiani intende vaccinarsi contro ilappena sarà possibile. E’ quanto emerge da undiResearch in esclusiva per.Secondo lo studio, realizzato dall’Istituto di ricerca diretto da Alessandra Ghisleri il 22 febbraio, su un campione di mille persone, il 59,7% degli intervistati ha affermato che si vaccinerà appena sarà possibile mentre soltanto il 7,4% non ne ha intenzione. I contrari sono diminuiti di tre punti percentuali rispetto a due mesi fa. Si ritiene indeciso ma orientato a vaccinarsi il 20,3% delle persone che hanno partecipato almentre il 12,6 ci sta pensando ma non è orientato a farlo.Inoltre, intende vaccinarsi il 63,2% degli uomini e il 56,5% delle donne. Per età, invece, le percentuali ...

