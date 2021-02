Covid Roma, “a Nuvola Eur centro vaccini da 3.000 dosi al giorno” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ‘La Nuvola’ dell’Eur a Roma centro per il vaccino Covid. “Oggi è un giorno importante, abbiamo questo sito che per noi sarà uno dei principali per difendere Roma e vaccinare la popolazione a partire dai docenti e non docenti della scuola che si sono già prenotati. Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vaccinazioni ad giorno che possono arrivare a 3mila”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel suo intervento all’inaugurazione del centro vaccinale. “Inaugureremo hub vaccinali in alcuni grandi centri commerciali del nostro territorio”, ha dettodal canto suo il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “La sfida è tornare a riprenderci i luoghi urbani della nostra vita”, ha sottolineato. “Ce la stiamo facendo, si intravede la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ‘La’ dell’Eur aper il vaccino. “Oggi è unimportante, abbiamo questo sito che per noi sarà uno dei principali per difenderee vaccinare la popolazione a partire dai docenti e non docenti della scuola che si sono già prenotati. Si lavorerà su 50 postazioni per 1.000 vaccinazioni adche possono arrivare a 3mila”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel suo intervento all’inaugurazione delvaccinale. “Inaugureremo hub vaccinali in alcuni grandi centri commerciali del nostro territorio”, ha dettodal canto suo il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “La sfida è tornare a riprenderci i luoghi urbani della nostra vita”, ha sottolineato. “Ce la stiamo facendo, si intravede la ...

