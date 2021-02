Covid, ritardare la seconda dose di vaccino funziona: il caso Scozia zittisce i soloni italiani (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Italia Aifa, Cts ed eminenti virologi si sono opposti: è un rischio, dicevano, meglio somministrare le due dosi di vaccino nel giro di 3 o 4 settimane. Invece, a un paio di mesi da quando quel dibattito si è aperto, gli studi confermano che la strategia britannica di somministrare quante più prime dosi possibile, ritardando a tre mesi la seconda, si è rivelata vincente. A dare ragione a chi ha scelto una strada diversa dalla nostra ci sono, infatti, non solo più le simulazioni sui pazienti sani, ma studi e casi che riguardano le campagne vaccinali vere e proprie. Su tutti c’è il caso Scozia. Edimburgo ha somministrato la prima dose a circa un quinto della popolazione (1,14 milioni di abitanti su 5,4 milioni) e ha visto ridurre il rischio di ospedalizzazione tra l’85 e il 94%, a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) In Italia Aifa, Cts ed eminenti virologi si sono opposti: è un rischio, dicevano, meglio somministrare le due dosi dinel giro di 3 o 4 settimane. Invece, a un paio di mesi da quando quel dibattito si è aperto, gli studi confermano che la strategia britannica di somministrare quante più prime dosi possibile, ritardando a tre mesi la, si è rivelata vincente. A dare ragione a chi ha scelto una strada diversa dalla nostra ci sono, infatti, non solo più le simulazioni sui pazienti sani, ma studi e casi che riguardano le campagne vaccinali vere e proprie. Su tutti c’è il. Edimburgo ha somministrato la primaa circa un quinto della popolazione (1,14 milioni di abitanti su 5,4 milioni) e ha visto ridurre il rischio di ospedalizzazione tra l’85 e il 94%, a ...

