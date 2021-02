Covid Puglia, nuova ordinanza per la scuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) nuova ordinanza per la scuola in tempo di Covid nella regione Puglia. Dopo la sospensiva decretata ieri dal Tar di Bari, in accoglienza di un ricorso sulla precedente ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano che disponeva la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado al 100% fino al 5 marzo, il governatore questa notte ne ha emessa un’altra, che parte da oggi e prosegue fino al 14 marzo. Le scuole dell’infanzia, le primarie e i Cpia “ammettono in presenza tutti gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali”, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica o quelli “che per ragioni non diversamente affrontabili non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 febbraio 2021)per lain tempo dinella regione. Dopo la sospensiva decretata ieri dal Tar di Bari, in accoglienza di un ricorso sulla precedentedel presidente della Regione Michele Emiliano che disponeva la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado al 100% fino al 5 marzo, il governatore questa notte ne ha emessa un’altra, che parte da oggi e prosegue fino al 14 marzo. Le scuole dell’infanzia, le primarie e i Cpia “ammettono in presenza tutti gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali”, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica o quelli “che per ragioni non diversamente affrontabili non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. Le ...

