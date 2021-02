Covid: psicologi in campo a Fiera Mediterraneo Palermo, oltre mille pazienti in un mese (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Palermo, 24 feb. (Adnkronos) - Tra i vari professionisti impegnati alla Fiera del Mediterraneo, centro nevralgico dell'emergenza Covid-19 a Palermo, ce ne sono dieci che offrono supporto psicologico con servizio telefonico attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Da una parte del telefono ci sono psicologi e psicoterapeuti, dall'altra i pazienti che vengono accompagnati lungo un percorso che, su segnalazione dei medici dell'Asp e tramite le Usca, viene avviato dopo il primo tampone molecolare positivo. In appena un mese sono stati contattati oltre mille pazienti ed erogate quasi duemila prestazioni, alcune delle quali in favore di medici e infermieri che combattono in prima linea nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021), 24 feb. (Adnkronos) - Tra i vari professionisti impegnati alladel, centro nevralgico dell'emergenza-19 a, ce ne sono dieci che offrono supportoco con servizio telefonico attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Da una parte del telefono ci sonoe psicoterapeuti, dall'altra iche vengono accompagnati lungo un percorso che, su segnalazione dei medici dell'Asp e tramite le Usca, viene avviato dopo il primo tampone molecolare positivo. In appena unsono stati contattatied erogate quasi duemila prestazioni, alcune delle quali in favore di medici e infermieri che combattono in prima linea nella ...

