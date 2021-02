Covid, oltre 2 mila nuovi positivi in Campania: la curva sale sopra il 10% (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 2.185 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 303 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.185 nuovi positivi, 119 sono risultati sintomatici. I tamponi processati sono 21.366, di cui 3.568 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,22%. I casi di coronavirus registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza sono 257.939 (di cui 4.794 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sono 2.185 icasi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in, 303 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.185, 119 sono risultati sintomatici. I tamponi processati sono 21.366, di cui 3.568 antigenici. La percentuale di tamponisul totale dei tamponi analizzati è pari al 10,22%. I casi di coronavirus registrati indall’inizio dell’emergenza sono 257.939 (di cui 4.794 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.842.283 (di cui 90.890 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 40decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in ...

