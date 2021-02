Covid, Nencini (PSI) promuove lettera sottoscritta da tutti i partiti per riaprire luoghi di cultura in tutta Italia (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una lettera-appello indirizzata al Ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, prima firma del presidente della Commissione Istruzione e cultura del Senato, Riccardo Nencini, e sottoscritta in modo ‘trasversale’ da molti membri della commissione a Palazzo Madama come Mario Pittoni (Lega), Francesco Verducci (PD), Claudio Barbaro (FdI), Andrea Cangini (FI), Danila De Lucia (M5S), Bianca Granato, Albert Laniece (Svp) . Roberto Rampi (PD), Maria Saponara (Lega), Daniela Sbrollini (IV). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una-appello indirizzata al Ministro dei Benili, Dario Franceschini, prima firma del presidente della Commissione Istruzione edel Senato, Riccardo, ein modo ‘trasversale’ da molti membri della commissione a Palazzo Madama come Mario Pittoni (Lega), Francesco Verducci (PD), Claudio Barbaro (FdI), Andrea Cangini (FI), Danila De Lucia (M5S), Bianca Granato, Albert Laniece (Svp) . Roberto Rampi (PD), Maria Saponara (Lega), Daniela Sbrollini (IV). L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Nencini (PSI) promuove lettera sottoscritta da tutti i partiti per riaprire luoghi di cultura in tutta Italia - mauricorradini : RT @AgCultNews: Covid, Nencini (Psi-Iv): Riaprire luoghi cultura, a breve iniziativa in Senato @_MiBACT @dariofrance @SenatoStampa @Nencini… - AgCultNews : Covid, Nencini (Psi-Iv): Riaprire luoghi cultura, a breve iniziativa in Senato @_MiBACT @dariofrance @SenatoStampa… -