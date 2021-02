Covid, Napoli come Brescia: un milione di persone rischia la zona rossa? (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Covid-19 non sembra fermarsi. Nelle ultime settimane il contagio sta aumentando anche a causa della variante inglese che non sembra dare tregua neanche nelle altre Nazioni europee e non. In Italia il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è consapevole del rischio di una terza ondata, la quale sarebbe già iniziata in alcune grandi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il-19 non sembra fermarsi. Nelle ultime settimane il contagio sta aumentando anche a causa della variante inglese che non sembra dare tregua neanche nelle altre Nazioni europee e non. In Italia il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi è consapevole del rischio di una terza ondata, la quale sarebbe già iniziata in alcune grandi L'articolo

repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - fattoquotidiano : Covid, un caso di variante nigeriana a Napoli: è la prima volta in Italia. “Individuata su professionista tornato d… - Agenzia_Ansa : A Napoli una variante rara. E' la prima volta in Italia #Covid-19 - InterNapoli : Focolaio Covid nel carcere in Campania, l'appello: 'Bisogna intervenire subito' #CarcereCovid #Napoli su… - Notiziedi_it : Napoli, guarita dalla leucemia ma uccisa dal covid. I familiari accusano: «Contagio durante la chemio» -