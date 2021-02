TV7Benevento : Covid: Marcucci, 'lavorare a parziali riaperture'... - cri_marcucci : RT @repubblica: Pier Ferdinando Casini in ospedale per Covid, il saluto dal Senato. 'Malattia subdola, la più preoccupata è mia madre' http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marcucci

Il Tirreno

... primo fra tutti il capogruppo dem in Senato Andrea. Ma anche dei sindaci Giorgio Gori e ...Conferenza delle Regioni ha guadagnato in questo ultimo anno in prima linea sull'emergenza, ...Sul gradino più basso del podio sale invece un senatore del Pd, Andrea, imprenditore del ...fratello del più famoso Alberto (medico di Berlusconi e di cui si è parlato molto in tempi di)...Lo ha detto Andrea Marcucci a L’Aria che tira. “Teatri, cinema, ristoranti: bisogna lavorare per accordi che consentano parziali riaperture. Contemporaneamente va intensificata la campagna sui vaccini ...Nicola Zingaretti apre a un congresso che abbia come obiettivo quello di “rafforzare il Partito Democratico”. Una necessità che il segretario dem non aveva mai nascosto: di congresso aveva parlato anc ...