Covid Marche | oggi 616 contagi | bollettino 24 febbraio

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 616 i nuovidi Coronavirus nellesecondo ildi, 24. Sale così a 65.053 il numero deiati dall'inizio della pandemia, 2.209 i morti mentre sono 639 le persone ricoverate (555 in reparti, 84 in terapia intensiva). Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.953 tamponi. I nuovi positivi sono 266 in provincia di Ancona, 116 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 90 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione. Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.