Covid Lombardia, oggi 3.310 contagi: bollettino 24 febbraio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 3.310 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio, pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 38 morti nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 28.184 i decessi nella regione dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 50.268 tamponi. Attualmente i positivi sono 55.225, di cui 3.946 ricoverati in area non critica e 406 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva. Salgono a 586.561 i casi totali dall'inizio della pandemia.

petergomezblog : Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderann… - fanpage : Covid Lombardia, Bertolaso lancia l’allarme: “A Brescia è arrivata la terza ondata del contagio” - RegLombardia : #LNews A fronte di 35.149 tamponi effettuati, sono 2.480 i nuovi positivi (7%). I guariti/dimessi sono 1.091. ??… - Ed52926520 : RT @petergomezblog: Covid, scatta la zona arancione “rafforzata” in provincia di Brescia e in altri comuni della Lombardia: “Chiuderanno an… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di tamponi effettuati, sono 3.310 i nuovi posit… -