Covid, l'Italia dei colori: cosa si può (o non si può) fare (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per arginare la pandemia nel nostro Paese è stato applicato il sistema dei 'colori' , regolato su incidenza settimanale dei contagi, rischio e scenari. Oltre alle aree classiche a cui gli Italiani si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per arginare la pandemia nel nostro Paese è stato applicato il sistema dei '' , regolato su incidenza settimanale dei contagi, rischio e scenari. Oltre alle aree classiche a cui glini si ...

matteosalvinimi : #Salvini: dall’installazione del bioreattore si arriverebbe a produrre vaccino in Italia dopo 4 mesi. Non domandate… - Avvenire_Nei : Anche l’Italia può fare la sua parte nel piano europeo per accelerare la produzione dei vaccini contro il Covid-19. - Agenzia_Ansa : Covid: 13.314 nuovi casi, 356 morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. #ANSA - MrNessunonumero : @Gazzettino Anche se muore mezza Italia o mezzo mondo non interessa a nessuno quella contaminazione che è vera a lo… - Italia_Notizie : Covid, Speranza: 'Non ci sono le condizioni per allentare le misure. Cinque regioni con terapie intensive sopra la… -