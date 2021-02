Covid Italia, Marina Salamon: "Bene vaccini in azienda ma ora pensiamo a dosi per anziani" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (LabItalia) - "I vaccini nelle aziende? Attualmente, mi sembra un discorso campato per aria; perché se non si riesce a vaccinare tutti gli anziani significa che non avanzano i vaccini. Però, se i vaccini fossero disponibili, mi andrebbe benissimo che le aziende pagassero del personale sanitario extra, magari i giovani laureati o gli studenti di Medicina, oppure i farmacisti fuori orario". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/LabItalia Marina Salamon, imprenditrice, dirigente d'azienda e scrittrice Italiana. "Non sto parlando - sottolinea - di farseli tra impiegati, tra colleghi ma di persone che abbiano le competenze per procedere alle vaccinazioni. C'è poi da tenere presente che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 feb. (Lab) - "Inelle aziende? Attualmente, mi sembra un discorso campato per aria; perché se non si riesce a vaccinare tutti glisignifica che non avanzano i. Però, se ifossero disponibili, mi andrebbe benissimo che le aziende pagassero del personale sanitario extra, magari i giovani laureati o gli studenti di Medicina, oppure i farmacisti fuori orario". Lo dice in un'intervista all'Adnkronos/Lab, imprenditrice, dirigente d'e scrittricena. "Non sto parlando - sottolinea - di farseli tra impiegati, tra colleghi ma di persone che abbiano le competenze per procedere alle vaccinazioni. C'è poi da tenere presente che i ...

